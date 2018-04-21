Суббота, 21 Апреля 2018 14:58

АрмИнфо.Арцах не может оставаться равнодушным к событиям, разворачивающимся в Армении - в Ереване и некоторых других городах, Степанакерт пристально следит за развитием ситуации. Об этом говорится в заявлении президента Арцаха Бако Саакяна.

В заявлении подчеркивается, что любая попытка дестабилизации внутриполитической ситуации и общественного раскола в стране, находящейся в сложном геополитическом регионе, окруженной врагами, чревата угрозами, что не может не отразиться на безопасности, ситуации на границах и обороноспособности страны.

"Каждый гражданин Армении вправе выражать свою позицию, но в рамках закона. Нельзя забывать о том, что гарантом безопасности двух армянских республик является внутриполитическая стабильность",- говорится в заявлении.

Далее Бако Саакян призвал придерживаться законов и соблюдать правопорядок, попытаться урегулировать вопросы путем диалога, проявить сдержанность и благоразумие. "Мы не должны допустить ошибки, которые могут быть судьбоносными для армянского народа и государственности",- резюмировал Саакян.