Суббота, 21 Апреля 2018 14:24

АрмИнфо. По положению на 13.30 в отделения Полиции Еревана доставлены 62 гражданина, сообщает пресс-служба Полиции РА. Между тем, сегодня утром в знак солидарности с протестующими объявили забастовку сотрудники ереванской ярмарки “Малация”. Они перекрыли улицу Себастия, а затем шествием двинулись к центру армянской столицы.

На акцию протеста вышли также многие жители городов Эчмиадзин, Арташат и Арарат, скандируя: “Отвергни Сержа”. К ним присоединяются жители близлежащих населенных пунктов. Участники шествия в этих городах автопробегом направились в Ереван выразить поддержку протестному движению.Произошла словесная перепалка между активистами, перекрывшими дорогу в Арташате, и сторонниками новоназначенного премьера, которые, по некоторым данным являются сотрудниками местной администрации.

Как сообщает пресс-служба Полиции, все 233 гражданина, задержанные полицией 20 апреля, отпущены. Ранее, пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян сообщал, что ведомство согласно установленному законом порядку и далее будет задерживать лиц, кто нарушают общественный порядок. “Если в установленный срок задержанные не будут отпущены, то следует принять во внимание, что следственными органами расследуется их участие в совершенных преступлениях”, - заявилАгаронян.