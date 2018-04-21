Суббота, 21 Апреля 2018 14:20

АрмИнфо. Полиция продолжает насильственный разгон акций протеста оппозиционного движения против премьер-министра Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии.

"Красные береты", в частности, дубинками разбивают машины активистов, участвующих в автопробеге, применяя силу и избивая, подвергают участников акции приводу, в том числе и несовершеннолетних. В настоящее время, по официальным данным, приводу подвергнуты 43 человека.

Полиция заявила, что акции активистов носят незаконных характер, поскольку нарушают естественный ритм жизни республики, поэтому она сообщила о намерении разогнать митинги и шествия всеми законными способами, в том числе с применением физической силы и спецсредств.

Несмотря на это лидер движения, депутат Никол Пашинян заявляет о ненасильственных методах борьбы: "Полицейские наши братья".

Акции продолжаются по всей республике и за рубежом. Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна к диалогу, последний заявил, что говорить будет только вокруг вопроса об отставке Саргсяна.