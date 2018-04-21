Суббота, 21 Апреля 2018 13:49

АрмИнфо. В период с 15 по 21 апреля противник 320 раз нарушал режим прекращения огня на линии противостояния с подразделениями Армии обороны Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Согласно источнику, за истекшую неделю в направлении арцахских позиций из различных видов стрелкового оружия было произведено 2500 выстрелов. Кроме того, на северном направлении вооруженные силы Азербайджана применили ручные противотанковые гранатометы, из которых произведено 3 залпа.

Подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию, продолжая уверенно осуществлять боевое дежурство.