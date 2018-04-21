Суббота, 21 Апреля 2018 13:40

АрмИнфо. Общественное доверие было нарушено результатами парламентских выборов 2017 года, что согласно достоверной информации было реализовано покупкой голосов, давлением на сотрудников госорганов и частных предприятий. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о защите прав граждан.

<Пытки - одна из самых важных проблем в области защиты прав человека в Армении. Для устранения тяжелых и опасных условий для жизни в тюрьмах, неспособности обеспечить справедливое судебное разбирательство, насильственных действий по отношению к журналистам, препятствий работе СМИ, использования государственных законных полномочий для наказания критиков, физического вмешательства силами безопасности свободы собраний, ограничения в участии политической жизни, системной коррупции в правительстве, неспособности защитить лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интересексуалов от насилия, наихудших форм детского труда правительство предприняло минимальные усилия>, - отмечено в докладе.

Кроме того, в обращении говорится, что в ходе акций протеста в марте 2008 года виновные в смерти 10 человек и в июле 2015 и 2016гг. в избиении журналистов и граждан ответственные чиновники не были привлечены к отвественности.