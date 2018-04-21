Суббота, 21 Апреля 2018 13:39

АрмИнфо. <С особым вниманием и беспокойством следим за развитием событий в Армении. Надеюсь, они получат мирное разрешение. Главенство закона должно преобладать во избежание случаев насилия, которые были ранее>, - об этом в интервью <Голосу Америки> сказал член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

В частности он отметил, что беспокойство с его стороны связано также с тем, что на линии соприкосновения уже есть риски насилия. <В достаточном количестве уже имеются внешние проблемы, которые должны будут быть разрешены с уважением принципов демократии и при верховенстве закона>, - подчеркнул он.