Пятница, 20 Апреля 2018 23:08

АрмИнфо. Я соглашусь на переговоры с властью только в том случае, если Серж Саргсян подаст в отставку. Об этом на митинге на Площади Республики заявил лидер движения Никол Пашинян.

Депутат заявил, что власть Сержа Саргсяна походит к концу. "С "политическим трупом" не ведут переговоры, Серж Саргсян является "политическим трупом", поезд ушел. Однако, это не значит, что мы не собираемся нечего обсуждать. Мы готовы обсуждать сроки отставки премьера Армении, это сама актуальная тема", - отметил Пашинян.

Оппозиционер также заявил о том, каким он видит дальнейшее развитие событий." Серж Саргсян подает в отставку, Национальное Собрание избирает премьером кандидата, выдвинутого народом, формируется временное правительство, проходят досрочные парламентские выборы. Вот что мы готовы обсудить с властями, спокойный переход власти к народу. Досрочные выборы в Парламент должны быть честными, прозрачными, в них должна победить воля народа Армении", - подчеркнул депутат. Пашинян также призвал сотрудников полиции присоединиться к протестному движению.

Депутат подчеркнул, что организованная им акция протеста носит исключительно мирный характер и ни один из участников протеста не применяет силу против полиции, напротив полиция применяет силу против участников акции. Однако, депутат отметил, что подобные действия полиции не смогут сломать волю народа.

"Мне написали, что движение поддерживают футболисты Юра Мовсисян, Роберт Арзуманян. Нас также поддерживает актеры Грант Тохатян, Сергей Даниелян, Саркис Акопян и многие другие. Родственники наших соотечественников, погибших 1 марта 2008 года, а также партия "Гала" также поддерживают нас", - заявил депутат. К митингу присоединилась известная в стране актриса Лала Мнацаканян, выступившая перед многотысячной толпой.

"Завтра мирные акции протеста будут продолжаться. Давайте продолжать осуществлять те же действия, что и сегодня. Давайте бороться все вместе. Все свои действия завтра мы начнем в 11:00. Я завтра начну акцию протеста с 7-го Норкского Масива. А в 19:00 стартует наш митинг на Площади Республики. Сделай шаг, откажи Сержу", - возвал к митингующим депутат.

Участники акции протеста шествием двинулись по Проспекту Маштоца, улице Саят Нова, скандируя <полицейские присоединяйтесь>. Завершится шествие опять таки на Площади Республики.