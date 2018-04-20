Пятница, 20 Апреля 2018 23:07

АрмИнфо. <Проживающие за рубежом граждане Армении, безусловно, также обладают правом высказать свою позицию по происходящим на Родине событиям. Тем не менее, не думаю, что вторжение в дипломатические представительства Армении, препятствование их работе, попытки дискредитации своей Родины можно считать проявлением патриотизма>.

Об этом в интервью газете <Аравот> заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос об отношении главы МИД РА к организации митингов перед посольствами Армении в ряде стран мира.

По словам Налбандяна, для выражения мнения имеются цивилизованные методы. Глава МИД подчеркнул, что международные структуры и страны-партнеры хорошо проинформированы о происходящем в Армении, поскольку, в первую очередь, в Армении осуществлены реформы по укреплению демократии и, во-вторых, благодаря сотрудничеству с ними. То, что осуществлено в этом направлении, особенно за последние 10 лет, не оставляет сомнений в том, что зафиксированный в стране прогресс в сфере защиты основных свобод, стабилен и бесповоротен. В результате этого сотрудничества, продолжил Эдвард Налбандян, конституционные реформы и проведенные в прошлом году парламентские выборы удостоились со стороны международных структур, в основном, положительной оценки. Также в результате сотрудничества Армения совершила переход к парламентской системе правления.

Как отметил глава МИД РА, проходящие в стране митинги и шествия невозможно было представить без претворения в жизнь в последние годы последовательных реформ. <Может, и не стоит проводить параллелей, тем не менее, кто те страны, в которых можно наблюдать терпимость к препятствованию свободного передвижения граждан в течение длительного времени, попытки вторжений в образовательные, государственные учреждения и др структуры, нарушение их работы, порча общественного и частного имущества, нарушение общественного порядка и т. Очевидно, что действия правоохранительных органов в эти дни были не то, что пропорциальны, а во многих случаях более чем сдержанны>, - заявил Эдвард Налбандян.

Что касается реакции международных СМИ, то она была довольно обсуждаемой. И это естественно. События, происходящие в Армении,

сразу и беспрепятственно распространяются через местные и международные информационные агентства. Это также важный показатель. <Или возьмите свободную деятельность Интернета и социальных сетей, наличие активного гражданского общества в Армении, которое сформировалось за последние несколько лет. Все это стало возможным благодаря последовательной политике Армении, за что неоднократно удостаивалась высоких оценок со стороны наших международных партнеров>, - сказал глава МИД РА.