Пятница, 20 Апреля 2018 22:49

АрмИнфо. Народная партия Армении (НПА) поддерживает мирных демонстрантов в Ереване и по всей стране. Об этом говорится в заявлении НПА.

<Это борьба за демократизацию нашей страны, достойную жизнь и надежное будущее. Армения не может развиваться, пока власть работает на обогащение малой кучки людей. Армении нужна власть, основанная на народном доверии. <Поражает молодежь, которая стоит в первых рядах борьбы. Мы уверены, что это движение увенчается победой>, -отмечено в заявлении.