Пятница, 20 Апреля 2018 22:41

АрмИнфо. Завтра поддержать акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна в Армению прибудет знаменитый рок­музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян. Об этом сообщил газете <Айкакан Жаманак> источник, близкий к Танкяну.

Ранее Серж Танкян говорил о сложившейся в стране внутриполитической ситуации с инициатором и руководителем протестного движения депутатом НС РА Николом Пашиняном. Последний сообщил об этом на вчерашнем митинге, но не сказал, приедет ли Танкян.

Танкян еще несколько лет назад обращался к Сержу Саргсяну с открытым письмом и предложением изменить внутреннюю политику, не доводить страну до предела. Саргсян тогда обратился к нему с ответным посланием, в котором многие заметили нотки циничной снисходительности.