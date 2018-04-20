Пятница, 20 Апреля 2018 22:36

АрмИнфо. Служба Национальной Безопасности Армении раскрыла и предотвратила попытку кибератаки против ряда органов государственного управления.

Как сообщает СНБ, с зарегистрированных в Нидерландах IP-адресов по азербайджанским контактным данным на электронные адреса различных госведомств Армении были присланы письма с вредносными программами, предоставляющими возможность тайного копирования содержащейся информации и передачи на зарегистрированные в Австралии IP-сервера.

В связи с уголовным делом, расследуемым по упомянутому факту, Специальной Следственной Службой РА в соответствии с признаками части 1 ст 256 Уголовного кодекса РА (< Разработка, использование и распространение вредоносных программ>), были поданы ходатайства о предоставлении правовой помощи, предпринимаются широкомасштабные оперативно-следственные действия с привлечением специальных служб и компетентных органов иностранных государств с целью выявления лиц, занимавшихся разработкой и использованием вышеуказанных программ и установления местонахождения этих лиц.