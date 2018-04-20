Пятница, 20 Апреля 2018 22:13

АрмИнфо. Председатель комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Игнасио Санчес Амор призвал участников демонстраций в Ереване к конструктивному диалогу.

"Я приветствую вовлеченность гражданского общества, люди реализуют свое право на свободу выражения мнения посредством мирного протеста. Это право должно уважаться властями, и я принимаю к сведению сообщения о случаях несоразмерного применения силы. В то же время я напоминаю, что право на мирный протест не позволяет демонстрантам врываться в здания и препятствовать чьей-либо деятельности. Призываю проявлять должную сдержанность, чтобы все граждане Армении могли мирно выразить свое мнение ", - говорится в заявлении И.Санчеса Амора, опубликованном на сайте организации.

"Призываю к скорейшему возвращению к конструктивному диалогу. В этом контексте свобода СМИ имеет первостепенное значение, и журналистов следует защищать от любых форм насилия", - сказал он.