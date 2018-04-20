Пятница, 20 Апреля 2018 21:59

АрмИнфо. <На протяжении нескольких дней Палата адвокатов Армении с большой обеспокоенностью следит за происходящими в стране событиями, которые, к сожалению, сегодня начали сопровождаться насилием. Эта опасная тенденция подсказывает, что проходящие в политических целях мирные митинги могут иметь необратимые последствия>, - говорится в заявлении председателя Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна в связи с создавшейся в последние дни в Ереване ситуацией.

Стиль работы - применять насилие к мирным демонстрантам и подвергать приводу - недопустим так же, как и недопустимы имеющие место в рядах митингующих провокации, со всеми их последствиями. Считаем недопустимым случаи применения насилия и нетерпимости к работающим на первой линии журналистам, которые не только осуждаются, но и напралены против демократических ценностей и приоритетов правового государства>, - отметил Зограбян в заявлении.

Палата адвокатов Армении осуждает также нарушение права граждан на свободное перемещение и любые попытки, направленные против права на выражение мнения. В то же время, отмечается недопустимость участия несовершеннолетних и детей в митингах. <Мы призываем организаторов не руководствоваться только идеей изменения внутренней политики, помнить о внешних вызовах и других проблематичных темах. Напоминаем, что сформированная в Палате адвокатов Армении группа адвокатов, предоставляющая первую юридическую бесплатную помощь, продолжает оказывать правовую помощь доставленным в различные отделения полиции гражданам, и продолжит реагировать на просьбы всех обратившихся в Палату митингующих>. - говорится в документе.