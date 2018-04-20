Пятница, 20 Апреля 2018 21:54

АрмИнфо. По состоянию на 17:00 19 апреля во дворе больницы <Сурб Григор Лусаворича> со стороны 15-20 неизвестных лиц нападению подверглись участник протестного движения Давид Петросян и его адвокат Аракс Мелконян.

Как сообщает Общественная организация <Защита прав без границ>, Петросян получил различные телесные повреждения, из-за чего врачи ему не позволили покинуть больницу и обязали получить первую медицинскую помощь, а адвокат получила травму

На основании поступившего сигнала 19 апреля в 19:00 в больницу приехали полицейские участка Нор-Норк. Сначала полицейские отказались зарегистрировать криминальный инцидент так, как их представили пострадавшие. В результате потерпевшие составили самостоятельно письменное оповещение и представили сотрудникам правоохранительных органов. Следователь Егоян и Нарек Барсегян вместе с пострадавшими и их адвокатами обратились к сотрудниками службы, отвечающей за видеопрослеживание в медучреждении, однако те отказались предоставить какую-либо запись, отметив, что должны обратиться за этим к начальству, имя которого и какие-либо сведения о нем не назвали. Сотрудники Полиции без каких-либо объяснений покинули больницу. 19 апреля адвокат Давида Петросяна обратилась в Полицию для обеспечения физической безопасности и применения соответствующих мер, что не было обеспечено, говорится в официальном сообщении организации.

В этой связи ОО <Защита прав без границ> обращается к омбудсмену для обеспечения защиты прав Давид Петросяна и его адвоката. Вместе с тем, организация требует от властей Армении прекратить и воздержаться от незаконных действий против участников мирных собраний и немедленно начать расследование по фактам нарушения их прав, в частности, со стороны Прокуратуры и Полиции РА.

Напомним, что с 16 по 19 апреля Давид Петросян дважды был подвергнут приводу, отбыв в отделении полиции в общем счете около 9 часов. Все это время в отношения его совершались насильственные действия.