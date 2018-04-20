Пятница, 20 Апреля 2018 21:42

АрмИнфо. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян вызвался стать инициатором и организатором площадки для начала диалога властей с организаторами проходящих в стране многотысячных акций протеста под лозунгом <Сдеай шаг, откажи Сержу>.

В своем пространном интервью телеканалу он, в частности, выразил мнение, что <силу воли и энергию> вышедшей на акции протеста <патриотичной и храброй> молодежи надо использовать в другом месте. Он отметил, что новую парламентскую систему также надо использовать по-максимуму и создавать регулярно действующую площадку, где бы велись политические дебаты, обсуждались самые острые проблемы, а не те, что сплывают <от выборов к выборам>. Он призвал людей, обеспокоенных состоянием страны пересмотреть свои походы и начать диалог с целью обеспечить стабильность в стране. <Даже воюющие страны вступают в переговоры и находят логические решения>, сказал вице премьер.