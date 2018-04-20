Пятница, 20 Апреля 2018 19:28

АрмИнфо. По состоянию на 17:00 20 апреля в больницах Еревана находится 5 граждан, пострадавших в результате участия в митинге.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с 16 апреля двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении Медицинского объединения № 2 и травматологическом и ортопедическом отделении медкомплекса <Гераци> №1. Один из пострадавших находятся в медцентре <Сурб Григор Лусаворич>. Согласно источнику, врачи оценивают состояние этих трех пострадавших как удовлетворительное.

Еще два гражданина получают медпомощь в Медицинском центре <Эребуни>, состояние которых оценивается врачами средней тяжести. <Все находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение>, - говорится в официальном сообщении Минздрава.