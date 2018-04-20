Пятница, 20 Апреля 2018 18:52

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" перекрыли проспект Маштоца в Ереване.

Сейчас там царит хаотичная ситуация. Участники периодически перекрывают улицу, однако, сотрудникам полиции через некоторое время удается восстановить дорожное движение. Сотрудники правоохранительных органов периодически подвергают приводу протестующих. Полицейские постоянно наращивают силы на проспекте, туда прибыли также "красные береты". Часть митингующих проводит шествие по улице Амиряна. Демонстранты скандируют "Мы хозяева нашей страны". Водители автомобилей в знак поддержки сигнализируют участникам акции протеста.

Отметим, что лидер движения Никол Пашинян с другими участниками шествия направляется к Площади Республики Армении, где в 19:00 должен состоятся митинг, на котором депутат выступит с программной речью.