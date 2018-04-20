Пятница, 20 Апреля 2018 18:36

АрмИнфо. Полиция Армения сообщает о том, что "противоправные действия со стороны некоторых участников незаконных собраний в столице Армении носят все более опасный характер".

"Поступают сообщения, в том числе и от средств массовой информации, о применении насилия в отношении друг друга со стороны граждан в разных частях Еревана, неподчинении законным требованиям полиции, а также препятствовании правомерных действий правоохранителей. Эти проявления четко указывают на то, что призывы со стороны организаторов акций протеста к гражданам и участникам движения привели к углублению внутриобщественного напряжения, а также созданию атмосферы нетерпимости по отношению полицейским. Подобная ситуация создает угрозу для жизни граждан и их здоровья, ставит под угрозу общественную безопасность. В очередной раз напоминая, что организаторы незаконных собраний несут ответственность за все нежелательные последствия вышеупомянутого, мы призываем их подчиняться призывам полиции РА и прекратить противоправные действия", - говорится в заявлении полиции Армении, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что по положению на 18:00 часов уже 233 человек подвергнуты приводу.