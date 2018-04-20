Пятница, 20 Апреля 2018 18:08

АрмИнфо.Следственный отдел административных районов Кентрон и Норк Мараш Следственного комитета Армении принял в производство уголовное дело, возбужденное в связи с применением насилия против сотрудников Полиции в ходе выполнения служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СК РА, согласно данным уголовного дела, 18 апреля 2018 года, в районе 12.30, вблизи улицы Абовяна 34, было применено насилие в отношении сотрудников Полиции Армении.

По факту в Центральном отделе полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам ч.2-й, ст.316 (Применение насилия против представителя власти). Дело отправлено в Следственное Управление города Ереван. Предприняты неотложные следственные, процессуальные и иные действия с целью выяснения деталей инцидента.

Как отмечается, согласно показаниям пострадавших, в день инцидента, выполняя свои служебные обязанности, они попытались подвергнуть приводу лицо, проявившее противоправное поведение. В это время несколько человек напали и применили насилие против полицейских, нанеся удары руками и ногами.

"Следствием установлены личности 2 лиц, которые принимали непосредственное участие в насилии. Они задержаны, дальнейшая реализация следствия поручена Следственному управлению Еревана. Предварительное следствие по делу продолжается",- говорится в заявлении СК РА.