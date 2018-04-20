|Полиция Армения: Незаконные действия со стороны некоторых участников митинга носят все более опасный характер
|Следствие установило личности 2 лиц, непосредственных участников насилия над полицейскими
|Партия "Оринац Еркир" поддерживает проходящие в Армении акции протеста
|Вице-спикер парламента РА и посол Казахстана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Пашинян: Я хочу, чтобы Серж Саргсян наконец-то раскрыл глаза и увидел - армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре хочет, чтобы он ушел
|The Economist: Непопулярный президент Армении сделал себя премьер-министром
|Дальнобойщики попытались перекрыть трассу Гюмри-Ереван
|Арам I: Активистское движение нанесет вред Армении, армянскому народу и Арцаху
|Акции протеста в столице Армении набирают новый оборот: Водители добровольно перекрывают проезжие части
|Акции протеста продолжаются не только в Ереване, но и в областях страны
|Пашинян "откликнулся" на призыв Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью
|Водители фур откликнулись на призыв Пашиняна выйти на улицы и поддержать протест
|Полиция Еревана собирает людей с улиц, выполняя <план> по устрашению участников акций протеста
|Участники акции "Сделай шаг, откажи Сержу" 20 апреля парализовали уличное движение в Ереване
|Из Санкт-Петербурга открылись полеты во второй город Армении
|Голливудский актер Стивен Сигал 22 апреля прибудет в Армению воздать дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Премьер Армении назначил референта, главу протокола и помощника
|Полиция Армении: Мы несем ответственность за действия лиц, осуществляющих привод в гражданском
|Серж Саргсян: В Армении нет, и не может быть требования вешать портрет главы государства в государственных учреждениях
|Арам Первый сегодня приедет в Армению в связи с акциями протеста в Ереване
|Журналист газеты "Айкакан жаманак" Тирайр Мурадян вновь подвергся насилию со стороны Полиции
|Премьер-министр Армении: В нашей стране есть группа людей, которые после выборов пытаются различными путями изменить их результаты
|Саргсян: Несколько десятков человек решили во чтобы то ни было дестабилизировать ситуацию в стране
|СДПГ: реализация гражданских прав граждан должна быть воплощена в жизнь в целях формирования более справедливого и защищенного общества
|Серж Саргсян: качество жизни граждан Армении однозначно улучшилось за последнее десятилетие
|Серж Саргсян: При инициировании Конституционных реформ не было никаких личных притязаний
|Оппозиция намерена 24 апреля шествием пойти к мемориальному комплексу Геноцида армян "Цицернакаберд"
|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
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|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
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АрмИнфо. События, происходящие эти дни в Армении, являются ответом как на системные проблемы, так и на отсутствие радикальных реформ. Об этом говорится в заявлении партии "Оринац Еркир".
Представители партии приветствуют акции протеста, провидимые молодым поколением Армении. Партия "Оринац Еркир" также призывает демонстрантов действовать исключительно мирным путем, подчеркнув важность объективного освещения данных акций прессой. "В тоже время мы осуждаем провокацию и желание поссорить народ с полицией. Власти сегодня наслаждаются результатом парламентских выборов 2017 года, которые привели к ухудшению социального положения в стране, безработице, эмиграции и т.д. Единственным решением в сложившейся ситуация является формирование политической повестки дня, целью которой является необходимость коренных изменений в стране", - говорится в заявлении партии.
Руководство партии "Оринац Еркир" призывает полицейских и демонстрантов не поддаваться на провокации и призывает создать гражданскую платформу.
|Полиция Армения: Незаконные действия со стороны некоторых участников митинга носят все более опасный характер
|Следствие установило личности 2 лиц, непосредственных участников насилия над полицейскими
|Партия "Оринац Еркир" поддерживает проходящие в Армении акции протеста
|Вице-спикер парламента РА и посол Казахстана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Пашинян: Я хочу, чтобы Серж Саргсян наконец-то раскрыл глаза и увидел - армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре хочет, чтобы он ушел
|The Economist: Непопулярный президент Армении сделал себя премьер-министром
|Дальнобойщики попытались перекрыть трассу Гюмри-Ереван
|Арам I: Активистское движение нанесет вред Армении, армянскому народу и Арцаху
|Акции протеста в столице Армении набирают новый оборот: Водители добровольно перекрывают проезжие части
|Акции протеста продолжаются не только в Ереване, но и в областях страны
|Пашинян "откликнулся" на призыв Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью
|Водители фур откликнулись на призыв Пашиняна выйти на улицы и поддержать протест
|Полиция Еревана собирает людей с улиц, выполняя <план> по устрашению участников акций протеста
|Участники акции "Сделай шаг, откажи Сержу" 20 апреля парализовали уличное движение в Ереване
|Из Санкт-Петербурга открылись полеты во второй город Армении
|Голливудский актер Стивен Сигал 22 апреля прибудет в Армению воздать дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Премьер Армении назначил референта, главу протокола и помощника
|Полиция Армении: Мы несем ответственность за действия лиц, осуществляющих привод в гражданском
|Серж Саргсян: В Армении нет, и не может быть требования вешать портрет главы государства в государственных учреждениях
|Арам Первый сегодня приедет в Армению в связи с акциями протеста в Ереване
|Журналист газеты "Айкакан жаманак" Тирайр Мурадян вновь подвергся насилию со стороны Полиции
|Премьер-министр Армении: В нашей стране есть группа людей, которые после выборов пытаются различными путями изменить их результаты
|Саргсян: Несколько десятков человек решили во чтобы то ни было дестабилизировать ситуацию в стране
|СДПГ: реализация гражданских прав граждан должна быть воплощена в жизнь в целях формирования более справедливого и защищенного общества
|Серж Саргсян: качество жизни граждан Армении однозначно улучшилось за последнее десятилетие
|Серж Саргсян: При инициировании Конституционных реформ не было никаких личных притязаний
|Оппозиция намерена 24 апреля шествием пойти к мемориальному комплексу Геноцида армян "Цицернакаберд"
|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
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