Пятница, 20 Апреля 2018 18:06

АрмИнфо. События, происходящие эти дни в Армении, являются ответом как на системные проблемы, так и на отсутствие радикальных реформ. Об этом говорится в заявлении партии "Оринац Еркир".

Представители партии приветствуют акции протеста, провидимые молодым поколением Армении. Партия "Оринац Еркир" также призывает демонстрантов действовать исключительно мирным путем, подчеркнув важность объективного освещения данных акций прессой. "В тоже время мы осуждаем провокацию и желание поссорить народ с полицией. Власти сегодня наслаждаются результатом парламентских выборов 2017 года, которые привели к ухудшению социального положения в стране, безработице, эмиграции и т.д. Единственным решением в сложившейся ситуация является формирование политической повестки дня, целью которой является необходимость коренных изменений в стране", - говорится в заявлении партии.

Руководство партии "Оринац Еркир" призывает полицейских и демонстрантов не поддаваться на провокации и призывает создать гражданскую платформу.