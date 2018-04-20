Пятница, 20 Апреля 2018 17:47

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян заявил, что акции протеста сегодня набрали больший размах на всей территории Армении.

"Мы имеем поддержку 80% армян. Серж Саргсян должен уйти - тут двух мнений не может быть", - заявил Пашинян журналистам в ходе шествия. Вместе с тем он подчеркнул, что несмотря на действия полиции в отношении демонстрантов, они продолжат мирные акции протеста, не прибегая к насилию, как это было ранее. Оппозиционер также выразил убеждение в том, что активисты, которые подвергаются приводу, после истечения срока их задержания выходят на свободу и возвращаются на улицы. Депутат подчеркнул, что их уже ничто не может остановить. Он также заметил, что данные акции невозможно пресечь. "Я хочу, чтобы Серж Саргсян наконец-то раскрыл глаза и увидел, что армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре хочет, чтобы он ушел",- резюмировал Пашинян.

Отметим, что 8 день в Армении не стихают акции протеста в связи с избранием Сержа Саргсяна в премьеры страны. С каждым днем увеличивается число участников акций протеста. По положению на 15:30 часов по местному времени 183 человека были подвергнуты приводу в полицейские участки.