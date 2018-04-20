Пятница, 20 Апреля 2018 17:05

АрмИнфо.Британское издание The Economist обратилось к выборам премьер-министра Армении. В статье под названием "Непопулярный президент Армении сделал себя премьер-министром", газета напоминает слова Сержа Саргсяна. "Я верю, что один человек не должен стремиться держать в руках бразды правления более двух раз за всю жизнь", - заявил в 2014 году президент Армении.

"Но непопулярный г-н Саргсян, второй (и последний) президентский срок которого истек 9 апреля, просто шутил", - пишет автор статьи. Издание отмечает: "17 апреля Национальное Собрание, состоящее из лояльных власти людей, избрало его новым премьер-министром страны. Даже многие члены "оппозиции" проголосовали "за" его кандидатуру".

В итоге, как отмечает издание, около 10 тысяч протестующих вышли на улицы Еревана еще до голосования в парламенте, скандируя "Откажи Сержу!". Для разгона участников акции протеста Полиция использовала слезоточивый газ. Оглядываясь назад, как пишет издание, можно понять, что намерения г-на Саркисяна были ясны давно.

"Конституционные изменения, которые он произвел в декабре 2015 года, и которые вступили в силу в этом месяце, предоставляют премьер-министру почти все полномочия, ранее принадлежавшие президенту. Поправки также отменили прямые выборы на пост президента, при этом гарантировали Сержу Саргсяну право назначать на пост президента людей из своего окружения ", - пишет The Economist.

"После десятилетнего пребывания у власти Саргсян мало чем может похвастаться: экономика зависит от денежных переводов из России, безработица составляет почти 20%, трое из десяти армян находятся за чертой бедности, выживая на 2,90 долларов в день. Границы с Азербайджаном и Турцией закрыты. Инвесторов сдерживает коррупция внутри Армении. Олигархи, среди которых и сам Саргсян, контролируют основные отрасли промышленности", - отмечает издание.