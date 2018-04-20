Пятница, 20 Апреля 2018 16:49

АрмИнфо. Дальнобойщики попытались перекрыть трассу Гюмри-Ереван. Как сообщил корреспондент АрмИнфо из Гюмри, водители нескольких фур попыталась перекрыть 30 км участка дороги Гюмри-Ереван. Однако, правоохранительные органы пресекли данную попытку водителей.

Акции протеста проходят не только в Ереване, но уже охватили области страны. Как сообщало раннее АрмИнфо, в Ванадзоре представители

молодежи проводят шествия. Накануне были перекрыты входы в учебные заведения. Периодически перекрывается движение центральных улиц города. Однако учебные заведения и госструктуры работают в нормальном режиме.

Отметим, что акции в Ереване не прекращаются. Полиция сегодня приступила к новой стратегии, подвергая в массовом порядке приводу активистов. По положению на 15:30 приводу подверглись 183 человека.