Пятница, 20 Апреля 2018 16:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Серж Саргсян 20 апреля принял католикоса Всех армян Гарегина II и католикоса Великого Дома Киликийского Арама I.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, участники встречи обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию, выразив свою озабоченность проходящими в стране массовыми акциями протеста. Посчитав обычным тот факт, что в каждой стране могут быть акции протеста, требования, католикосы отметили важность выражения протеста исключительно мирным путем, уважая конституционный порядок и законы страны.

Католикосы также выразили удовлетворенность тем фактом, что во время акций протеста не было применено силы. "Мы молимся за то, чтобы ситуация стабилизировалась, чтобы люди были вовлечены в процесс государственного строительства, в дело обеспечения безопасности. Да, в нашей жизни у нас есть сложности, есть проблемы и вызовы и противостоять им мы можем только будучи в единстве. Впереди 24-ое апреля, день поминовения жертв Геноцида армян в Османской Турции. И в этот день мы все должны вспомнить уроки истории, чтобы в будущем оградить нашу страну от подобных трагедий. У нас есть Арцах, у нас есть молодые солдаты, которые служат на границах нашей родины, и мы знаем, что их безопасность является вашей основной заботой. Мы разделяем вашу озабоченность", - заявил Католикос Всех армян.

В свою очередь, Арам I отметил, что полностью разделяет позицию и беспокойство Гарегина II, подчеркнув, что в эти дни в стране молодые люди создают атмосферу напряженности и наносят ущерб народу и стране. "Последствия этих митингов или тот ущерб, который они нанесут, будет возмещаться месяцами. Мы должны сказать участникам акций протеста, это наша родина, все мы дети этой родины, мы все одна семья. Будут сложности и вызовы, но нам нужно с пониманием обсудить эти вопросы за столом, а не на улице. Решать вопросы нужно совместными усилиями. Продолжать борьбу таким способом вредно для страны и для народа. Следовательно, я рад, что вы, Серж Азатович, призвали силы сесть за стол переговоров. Подобный диалог с участием президента республики и Вас должен состояться, так как активистское движение повредит нашей родине, нашему народу и Арцаху. Пришло время объединиться, потому что нас окружают недружественные силы", - заявил католикос Киликийский.