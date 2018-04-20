Пятница, 20 Апреля 2018 16:18

АрмИнфо. Акции протеста в столице Армении набирают новый оборот.Водители авто стали активно поддерживать участников акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу", они не только ритмично сигналят, в поддержку лозунгу: "Если против Сержа, посигналь", но добровольно присоединяются к акциям неповиновения и перекрывают движение.

Причем пока стражи порядка пытаются вытолкнуть с проезжей части одну машину, вторая перекрывает улицу. Данные действия стали "ночным кошмаром" полицейских, так как водители блокируют двери, и полицейские не могут его подвергнуть приводу.

Отметим, так же, что один из водителей, которого сотрудники Дорожной полиции попытались подвергнуть приводу потерял сознание. Несмотря на это обстоятельства, полицейские затолкнули его в машину и увезли.

Давления на участников акции оказывают не только сотрудники полиции, но и люди в гражданском. Так, в Ереванской общине Эребуни неизвестные дубинками избили несовершеннолетних активистов.

За последние пол часа как минимум три водителя уже подвернуты приводу за то, что перекрыли улицу. Ситуация на улицах продолжает обостряться. Акции протеста носят сетевой характер. По положению на 15:30 часов 183 человекa подвергнуты приводу.