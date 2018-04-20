Пятница, 20 Апреля 2018 15:43

АрмИнфо. Акции протеста продолжаются не только в Ереване, но и в областях страны.

Так, в городе Ванадзор представители молодежи проводят шествия. Накануне были перекрыты входы в учебные заведения. Периодически перекрывается движение центральных улиц города. Однако учебные заведения и госструктуры работают в нормальном режиме, передает корреспондент АрмИнфо из Ванадзора.

Отметим, что акции в Ереване не прекращаются. Полиция сегодня приступила к новой стратегии, подвергая в массовом порядке приводу активистов. По положению на 14:00 приводу подверглись 166 человек.