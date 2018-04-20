Пятница, 20 Апреля 2018 15:15

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян "откинулся" на призыв вице-спикера Национального собрания Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью.

Накануне, Шармазанов после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении на замечание журналистов, не собирается ли власть идти на компромисс и уступки, заявил, что у лидеров движения нет политической повестки, поэтому говорить о каких-то уступках нецелесообразно.

Меж тем, Пашинян заявил сегодня, что в ходе митинга на площади Республики в 19:00 выступит с программной речью и представит план дальнейших действий ненасильственной "бархатной революции".

Отметим, что митинги движения "Сделай шаг, откажи Сержу" достаточно многолюдны. Так, согласно данным НПО "Союз информированных граждан" в митинге Пашиняна 17 апреля приняли участие порядка 35 тыс. 18 и 19 апреля митинги были также достаточно многочисленны, и это несмотря на то, что шел проливной дождь. Акции неповиновения в столице Армении идут уже 8 день, в них активное участие принимают студенты и школьники.