|Акции протеста продолжаются не только в Ереване, но и в областях страны
|Пашинян "отклинулся" на призыв Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью
|Водители фур откликнулись на призыв Пашиняна выйти на улицы и поддержать протест
|Полиция Еревана собирает людей с улиц, выполняя <план> по устрашению участников акций протеста
|Участники акции "Сделай шаг, откажи Сержу" 20 апреля парализовали уличное движение в Ереване
|Из Санкт-Петербурга открылись полеты во второй город Армении
|Голливудский актер Стивен Сигал 22 апреля прибудет в Армению воздать дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Премьер Армении назначил референта, главу протокола и помощника
|Полиция Армении: Мы несем ответственность за действия лиц, осуществляющих привод в гражданском
|Серж Саргсян: В Армении нет, и не может быть требования вешать портрет главы государства в государственных учреждениях
|Арам Первый сегодня приедет в Армению в связи с акциями протеста в Ереване
|Журналист газеты "Айкакан жаманак" Тирайр Мурадян вновь подвергся насилию со стороны Полиции
|Премьер-министр Армении: В нашей стране есть группа людей, которые после выборов пытаются различными путями изменить их результаты
|Саргсян: Несколько десятков человек решили во чтобы то ни было дестабилизировать ситуацию в стране
|СДПГ: реализация гражданских прав граждан должна быть воплощена в жизнь в целях формирования более справедливого и защищенного общества
|Серж Саргсян: качество жизни граждан Армении однозначно улучшилось за последнее десятилетие
|Серж Саргсян: При инициировании Конституционных реформ не было никаких личных притязаний
|Оппозиция намерена 24 апреля шествием пойти к мемориальному комплексу Геноцида армян "Цицернакаберд"
|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
|"Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествия по улицам Еревана
|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
|Сотрудники крупнейшей IT компании "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу"(video)
|МЧС: 21 апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
|По делe о беспорядках на перекресте ул. Маштоц-Туманян задержан один человек
АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян "откинулся" на призыв вице-спикера Национального собрания Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью.
Накануне, Шармазанов после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении на замечание журналистов, не собирается ли власть идти на компромисс и уступки, заявил, что у лидеров движения нет политической повестки, поэтому говорить о каких-то уступках нецелесообразно.
Меж тем, Пашинян заявил сегодня, что в ходе митинга на площади Республики в 19:00 выступит с программной речью и представит план дальнейших действий ненасильственной "бархатной революции".
Отметим, что митинги движения "Сделай шаг, откажи Сержу" достаточно многолюдны. Так, согласно данным НПО "Союз информированных граждан" в митинге Пашиняна 17 апреля приняли участие порядка 35 тыс. 18 и 19 апреля митинги были также достаточно многочисленны, и это несмотря на то, что шел проливной дождь. Акции неповиновения в столице Армении идут уже 8 день, в них активное участие принимают студенты и школьники.
|Акции протеста продолжаются не только в Ереване, но и в областях страны
|Пашинян "отклинулся" на призыв Шармазанова и вечером на митинге выступит с программной речью
|Водители фур откликнулись на призыв Пашиняна выйти на улицы и поддержать протест
|Полиция Еревана собирает людей с улиц, выполняя <план> по устрашению участников акций протеста
|Участники акции "Сделай шаг, откажи Сержу" 20 апреля парализовали уличное движение в Ереване
|Из Санкт-Петербурга открылись полеты во второй город Армении
|Голливудский актер Стивен Сигал 22 апреля прибудет в Армению воздать дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Премьер Армении назначил референта, главу протокола и помощника
|Полиция Армении: Мы несем ответственность за действия лиц, осуществляющих привод в гражданском
|Серж Саргсян: В Армении нет, и не может быть требования вешать портрет главы государства в государственных учреждениях
|Арам Первый сегодня приедет в Армению в связи с акциями протеста в Ереване
|Журналист газеты "Айкакан жаманак" Тирайр Мурадян вновь подвергся насилию со стороны Полиции
|Премьер-министр Армении: В нашей стране есть группа людей, которые после выборов пытаются различными путями изменить их результаты
|Саргсян: Несколько десятков человек решили во чтобы то ни было дестабилизировать ситуацию в стране
|СДПГ: реализация гражданских прав граждан должна быть воплощена в жизнь в целях формирования более справедливого и защищенного общества
|Серж Саргсян: качество жизни граждан Армении однозначно улучшилось за последнее десятилетие
|Серж Саргсян: При инициировании Конституционных реформ не было никаких личных притязаний
|Оппозиция намерена 24 апреля шествием пойти к мемориальному комплексу Геноцида армян "Цицернакаберд"
|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
|"Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествия по улицам Еревана
|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
|Сотрудники крупнейшей IT компании "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу"(video)
|МЧС: 21 апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
|По делe о беспорядках на перекресте ул. Маштоц-Туманян задержан один человек
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