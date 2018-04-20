А на перекрестке улиц Сарьян-Туманян, близ Лингвистического университета им.Брюсова участников акции протеста поддержал водитель цементовоза. Участники акции прицепили триколор на капот КАМАЗа. Отметим, что участники акции протеста продолжают перманентно перекрывать улицы и проспекты столицы. Серьезные столкновения между стражами правопорядка и участниками акции протеста произошли на проспекте Азатутюн, на проспекте Аршакуняц, перекрестках ул. Туманян-Сарьян, ул. Корюн-Маштоц, ул. Корюн-Терян, Корюн-Абовян. В Полиции Армении сообщили, что по положению на 13:00 часов по местному времени в столичные полицейские участки были подвергнуты приводу 107 человек.

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