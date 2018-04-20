Пятница, 20 Апреля 2018 14:17

АрмИнфо.Полиция Еревана собирает людей с улиц, даже если примечает маленькие группы. Хватают даже случайных граждан. Как говорят люди, полиция выполняет план по устрашению участников акций. Одну из женщин, вышедшей из офиса с о своим работником купить поесть на перерыв, сотрудники полиции в красных беретах начали буквально запихивать в <воронок>.

По свидетельству женщины, ее просто лапали. Только подняв крик о том, что полиция допускает в ее отношении явные аморальные действия, по приказу офицера ее отпустили, но спутника ее увезли в полицию.

Поистине смешной случай был зафиксирован сегодня на одной из улиц города. Пока полиция <забивала> микроавтобус задержанными людьми - в основном молодежью, последние умудрились открыть заднюю дверь и начали его покидать. Полиция не сразу поняла, что происходит. Отметим, что усиленные силы полиции с щитами и дубинками сумели после часа блокады проспекта Аршакуняц освободить проезжую часть. По всей улицы слышны автомобильные клаксоны, люди выражают свою солидарность с участниками акции.