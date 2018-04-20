Пятница, 20 Апреля 2018 13:47

АрмИнфо. Сегодня 20 апреля сразу почти во всех частях города участники инициативы "Сделай шаг, откажи Сержу" перекрывают дороги.

Участники шествия парализовали почти весь город. Везде, на всех тех участках города, где протестующие перекрывают улицы, подъезжает полиция. Однако так как шествия проходят почти во всех частях города, полиция не успевает оперативно разблокировать улицы. Отметим также, что сотрудники компании "Синопсис" (video) и других организаций и предприятий находящихся на проспекте Аршакуняц периодически перекрывают эту важную магистраль, ведущую к центру столицы.

Две крупные фуры перекрыли и Киевский мост. Их приветствовал руководитель протестного движения Никол Пашинян. Фактически, его вчерашний призыв на митинге о необходимости блокирования основных улиц города не остался без ответа. Многочисленные автомобили на улицах Еревана при встрече с участниками акции приветствуют их продолжительными клаксонами.

На данный момент город парализован, а участники акции протеста ходят по улицам Еревана скандируя "присоединяйтесь".