Пятница, 20 Апреля 2018 13:36

АрмИнфо.Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" открыла регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Гюмри, сообщает "АвиаПорт".

Согласно источнику, перелеты совершаются по средам и субботам на современных самолетах B737-800. Второй по величине город Армении стал новинкой маршрутной сети аэропорта Пулково. Прямое авиасообщение между Санкт- Петербургом и Гюмри не осуществлялось с июля 2013 года.

Ранее единственным пунктом Армении, связанным прямыми рейсами с городом на Неве, была столица страны - Ереван.

Авиакомпания "Победа" в I квартале текущего года обслужила в Пулково 194 тыс. пассажиров, на 82% превысив результат за аналогичный период 2017 года