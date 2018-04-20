Пятница, 20 Апреля 2018 13:28

АрмИнфо. Известный американский актер, музыкант Стивен Сигал 22 апреля прибудет в Армению с тем, чтобы 24 апреля в мемориальном комплексе Цицернакаберд воздать дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года, а на следующий день актер отправится в Арцах.

Отметим, что Сигал прибудет в Армению по приглашению армянского известного кинопродюсера Степана Мартиросяна. Во время своего визита в Армению Сигал встретится с журналистами и расскажет о целях своего визита.