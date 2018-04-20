Пятница, 20 Апреля 2018 13:19

АрмИнфо. Полиция Армении, в связи с групповыми действиями по нарушению общественного порядка со стороны участников акции, организованной депутатом Николом Пашиняном, на данный момент осуществляет не только меры по обеспечению общественного порядка, но и действия по предупреждению других преступлений и административных правонарушений.

"При совершении вышеуказанных мероприятий, полиция может использовать также иные силы. Заявляем, что, лица осуществляющие привод в гражданской одежде являются сотрудниками правоохранительных органов, за действие которых полностью ответственность несет полиция", - говорится в сообщении ведомства.

В Полиции РА также напомнили о неприемлемости перекрытия улиц и нарушения общественного порядка.

Отметим, что уже 8 день в Ереване не прекращаются акции протеста в связи с избранием третьего президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры страны. Лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян объявил о начале ненасильственной бархатной революции в Армении. Уже который день полиция подвергает приводу участников акции протеста, среди которых много подростков.

По данным Полиции РА, по положению на 12:00 часов по местному времени 20 апреля в полицейских участках находится 83 человека.