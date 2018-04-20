Пятница, 20 Апреля 2018 12:33

АрмИнфо.В Армении не может быть требования вешать портрет главы государства в школах и других государственных учреждениях. Об этом в интервью телеканалу "Шант" заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян.

"Никаким правовым актом данные нормы не установлены, никакого принуждения в этом вопросе не было. Но неужели это было только в течение последних 10-ти лет? Насколько я помню, а я работал в различных государственных структурах, портреты глав государства в кабинетах вешались и раньше. Что в этом плохого? Это символ государства. Я не сторонник этого, а если бы я им являлся, то принял бы правовой акт, заявив, что знаете ли, это требование закона. Но никакого принуждения в этом вопросе нет", - подчеркнул премьер.

На вопрос журналистов, не будет ли наказан какой-либо директор школы, если он снимет портрет президента Армена Саркисяна или же портрет премьера Саргсяна, премьер- министр дал отрицательный ответ. "А за что они могут быть наказаны? Я считаю, что директор школы может также не повесить герб, а также флаг Республики Армения. Но в конце концов какое поколение он воспитывает? В итоге, это поколение должно знать символы государства. В их число входит также портрет президента. Неужели это настолько раздражает", - отметил Саргсян.

Он подчеркнул, что на Западе в ряде стран видел портреты глав государств. "Это являлось традицией, а не принуждением. Мне не доставляет особого удовольствия то, что я вижу мой портрет в каком-то кабинете? Какое в этом удовольствие, особенно, если это раздражает людей? Неужели вы думаете, что моей целью является раздражать людей",

- задался риторическим вопросом премьер-министр.

Отметим, что вопрос вывешивания портретов президента в различных госструктурах и кабинетах актуализировался после выступления оппозиционного депутата Эдмона Марукяна в парламенте, когда он с иронией заметил, что чиновники, прежде чем принимать решения, оборачиваются и говорят с портретом Сержа Саргсяна, прося у него разрешение на то или иное действие.