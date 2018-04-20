Пятница, 20 Апреля 2018 12:32

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый сегодня приедет в Армению в связи с акциями протеста в Ереване против премьерства Сержа Саргсяна. Об этом сообщает пресс-служба Киликийского Католикосата.

В сообщении говорится, что Киликийский Католикосат обеспокоен акциями в Ереване. "Беспокойно в Армении, беспокойны и все мы. Как процветание Армении является нашим долгом и гордостью, так и боль и заботы нашего народа являются нашими, следовательно, мы не можем оставаться безразличными к проблемам, волнующим народ. Мы не можем оставаться безучастными к событиям, происходящим на улицах Еревана.

Право народа - выражать цивилизованными подходами свое недовольство. В то же время непозволительно, чтобы пролилась кровь армян на святой армянской земле.

Непростительны и непозволительны столкновения между полицией и молодежью. Необходимо, чтобы проблемы были обсуждены, и найдены их пути решения совместно усилиями. Вот наше ожидание от властей и от сыновей нашего народа", - заявил Арам Первый в аэропорту до отбытия.

Католикос Киликийский Арам пробудет в Армении на несколько часов.