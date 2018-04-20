Пятница, 20 Апреля 2018 12:27

АрмИнфо. Журналист газеты "Айкакан жаманак" Тирайр Мурадян вновь подвергся насилию со стороны Полиции. Журналист на своей страничке в facebook успел написать, что полицейские его увозят в неизвестном направлении. Инцидент произошел на трассе Ереван-Абовян.

По свидетельству очевидцев, неизвестные, ударив журналиста по голове, насильно усадили в машину и увезли. Однако в Полиции впоследствии сообщили, что Мурадян был через некоторое время отпущен неподалеку от места инцидента.

Отметим, что накануне Мурадян подвергся насилию со стороны

неизвестных лиц в гражданском. Они избили его, после чего Мурадян был доставлен в больницу.

В настоящее время участники оппозиционной акции проводят шествия в различных частях города. Полицейские продолжают подвергать активистов приводу, особенно напряженная ситуация сложилась на проспекте Азатутюн.

Как сообщили АрмИнфо в полиции Армении, по положению на 12:00 часов 83 человека подвергнуты приводу.

Меж тем, ранее задержанный лидер движения "Откажи Сержу" Давид Санасарян был отпущен на свободу.