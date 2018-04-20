Пятница, 20 Апреля 2018 11:59

АрмИнфо. Социал-демократическая партия "Гнчакан" (СДПГ) выражает свою озабоченность в связи с событиями, происходящими в Армении в последние несколько дней.

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо заявлении партии, СДПГ, выражая право граждан на мирные митинги, считает, что подавляющая часть граждан Армении, особенно молодежь, вышедшая на митинги и демонстрации, желает видеть в стране ощутимые и быстрые реформы. Необходимы также системные решения по преодолению сложившейся атмосферы.

Как считают в партии, возможное непропорциональное применение силы в отношении участников акций протеста не только должно быть осуждено, как грубейшее нарушение конституционных прав граждан, но и способно привести к еще большему накалу страстей. Для преодоления внутриполитического кризиса необходимо применить политический механизм путем консенсуса между политическими организациями. "Партия всегда заявляла о том, что проявления социальной несправедливости, сближение бизнеса с системой государственного управления, огромный разрыв между бедными и богатыми приведет к напряжению в обществе, проявлением которого мы являемся сегодня. Уверены, что реализация гражданских прав граждан и требования об изменениях должны быть воплощены в жизнь в целях формирования более справедливого и защищенного общества", - говорится в заявлении СДПГ.