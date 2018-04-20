|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
|"Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествия по улицам Еревана
|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
|Сотрудники крупнейшей IT компании "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу"(video)
|МЧС: 21 апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
|По делe о беспорядках на перекресте ул. Маштоц-Туманян задержан один человек
|Пашинян: Серж Танкян выразил поддержку протестному движению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го апреля
|Участники акции протеста окружили Правительственное здание номер 3: Полиция начала привод участников акции
|ЕС призвал все стороны, вовлеченные в процессы в Армении проявить сдержанность и ответственность
|Серж Танкян Сержу Саргсяну: Ты не наш отец и мы не твои дети
|Митинг на площади Республики завершился - демонстранты шествием направляются на Баграмяна 26
|Во вчерашнем митинге "Сделай шаг, откажу Сержу" на площади Республики приняли участие порядка 35 тысяч человек
|Митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" на площади Республики стартовал с гимна Армении
|Вопросы армяно-румынского сотрудничества обсудили в Бухаресте посол РА в Румынии и глава комиссии по внешним вопросам Палаты депутатов
|Виген Саркисян и Эдвард Налбандян переназначены на занимаемые должности
|Омбудсмен Армении призывает не вовлекать несовершеннолетних и детей в политические акции
|СНБ Армении обезвредила несколько киберпреступных групп, занимающихся банковскими махинациями
|Президент Армении назначил Карена Карапетян на должность первого вице-премьера
|Российский эксперт: Армения будет получать современные системы оружия, которые не позволят нарушить существующий баланс сил в регионе
|Военный эксперт: Никто не может заменить реального бойца на передовой
|Демонстранты сожгли фотографию Сержа Саргсяна во дворе консульства Армении в Марселе
|Демонстранты заблокировали все входы и выходы Второго здания Правительства Армении
|Минобразования и науки Армении призывает воздерживаться от попыток привлечения подростков к участию в массовых мероприятиях
АрмИнфо. Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу. Об этом в интервью телеканалу "Шант" заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о том, что следующему поколению остается нерешенный арцахский вопрос, и, возможно, новые поколения с новыми подходами найдет его решение.
Армянский премьер подчеркнул, что не склонен считать, что вопрос остается следующим поколениям. Он не исключил, что это может стать еще одним поводом для спекуляций, но то, что он сегодня премьер-министр, также связано с этим. "Переговорный процесс должен продолжаться. Мы не изменим наших позиций по арцахскому вопросу. Я немного беспокоюсь, когда вы говорите другие. Что вы имеете в виду, когда говорите другие? В Армению могут приехать люди, которые согласятся передать Арцах Азербайджану? Если речь идет о следующих поколениях, то я, наверное, перевернусь в гробу, услышав такое. Вся проблема в этом. Когда Азербайджан откажется от заблуждений, что компромисс означает уступки только с армянских сторон, и поймут, что компромисс означает уступки и с армянских и азербайджанской стороны, тогда, конечно, вопрос может быть решен. Иного пути нет. Отсутствие компромиссов с обеих сторон - это не путь к миру. Путь к миру - это достижение согласия. А чтобы придти к согласию, необходимо учитывать мнение обеих сторон", - сказал премьер Армении.
В то же время он подчеркнул, что важнейшей задачей армянской стороны должна стать ежедневная, ежечасная работа над повышением боеспособности вооруженных сил страны. По убеждению Саргсяна, это самое реальное средство сохранить стабильность. "Конечно, мы должны развивать и углублять сотрудничество с союзниками, так как и от них многое зависит. Но первостепенным фактором являются армянские солдаты и офицеры", - резюмировал глава армянского правительства.
|Саргсян: Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу
|Серж Саргсян сообщил о планах повысить пенсии и МРОТ
|Участники акции протеста заблокировали перекресток ул. Кочара-Гюльбекян: Полиция призывает не накалять ситуацию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го апреля
|Полиция подвергла приводу лидера движения "Откажи Сержу" Давида Санасаряна
|Арестован активист Тигран Мазманян, подозреваемый в участии в беспорядках у здания Общественного радио
|Москва убеждена: Ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле
|БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти Армении обеспечить право граждан на свободу мирных собраний
|РПА: Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие
|Пашинян: Сегодня мы одержали первую победу - Серж Саргсян отказался от дачи
|Партия "Еркир Цирани" готова по мере своих возможностей оказать содействие в "обслуживании" процесса народного неповиновени"
|Никол Пашинян: В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха
|Давид Арутюнян: Не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития экономики Армении
|Сурен Караян: Акции протеста негативно скажутся на экономике и на показателях в сфере туризма
|Главу Минюста не беспокоит отсутствие поздравлений от лидеров ЕС и США, и даже от партнера по ЕАЭС
|Серж Саргсян: Сейчас не время для решения жилищного вопроса 3-президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем
|Арсине Ханджян Сержу Саргсяну: Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества
|Армен Саркисян призвал правительство и участников акций протеста к диалогу
|Вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз обсудили сегодня президент РА Армен Саркисян и глава делегации ЕС в республике Петр Свитальски
|Пашинян: Серж Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи
|Партия Рамкавар Азатакан призвала правительство Армении не игнорировать проходящие в стране акции протеста
|Партия "Армянское возрождение" в Арцахе поддерживает акции протеста в Армении
|Конгрессмены США обратились к руководству страны с просьбой признать Геноцид армян
|Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к полицейским Еревана
|Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики
|Гарегин Второй призывает сыновей армянского народа проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу
|Сотрудники <СИНОПСИС-АРМЕНИЯ> поснимали со стен фотографии с изображением Сержа Саргсяна
|Мэрия Еревана сообщает о незаконности сегодняшних акций оппозиции
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
|"Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествия по улицам Еревана
|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
|Сотрудники крупнейшей IT компании "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу"(video)
|МЧС: 21 апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
|По делe о беспорядках на перекресте ул. Маштоц-Туманян задержан один человек
|Пашинян: Серж Танкян выразил поддержку протестному движению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го апреля
|Участники акции протеста окружили Правительственное здание номер 3: Полиция начала привод участников акции
|ЕС призвал все стороны, вовлеченные в процессы в Армении проявить сдержанность и ответственность
|Серж Танкян Сержу Саргсяну: Ты не наш отец и мы не твои дети
|Митинг на площади Республики завершился - демонстранты шествием направляются на Баграмяна 26
|Во вчерашнем митинге "Сделай шаг, откажу Сержу" на площади Республики приняли участие порядка 35 тысяч человек
|Митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" на площади Республики стартовал с гимна Армении
|Вопросы армяно-румынского сотрудничества обсудили в Бухаресте посол РА в Румынии и глава комиссии по внешним вопросам Палаты депутатов
|Виген Саркисян и Эдвард Налбандян переназначены на занимаемые должности
|Омбудсмен Армении призывает не вовлекать несовершеннолетних и детей в политические акции
|СНБ Армении обезвредила несколько киберпреступных групп, занимающихся банковскими махинациями
|Президент Армении назначил Карена Карапетян на должность первого вице-премьера
|Российский эксперт: Армения будет получать современные системы оружия, которые не позволят нарушить существующий баланс сил в регионе
|Военный эксперт: Никто не может заменить реального бойца на передовой
|Демонстранты сожгли фотографию Сержа Саргсяна во дворе консульства Армении в Марселе
|Демонстранты заблокировали все входы и выходы Второго здания Правительства Армении
|Минобразования и науки Армении призывает воздерживаться от попыток привлечения подростков к участию в массовых мероприятиях
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