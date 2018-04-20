Пятница, 20 Апреля 2018 10:58

АрмИнфо. Армения не изменит своих позиций по арцахскому вопросу. Об этом в интервью телеканалу "Шант" заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о том, что следующему поколению остается нерешенный арцахский вопрос, и, возможно, новые поколения с новыми подходами найдет его решение.

Армянский премьер подчеркнул, что не склонен считать, что вопрос остается следующим поколениям. Он не исключил, что это может стать еще одним поводом для спекуляций, но то, что он сегодня премьер-министр, также связано с этим. "Переговорный процесс должен продолжаться. Мы не изменим наших позиций по арцахскому вопросу. Я немного беспокоюсь, когда вы говорите другие. Что вы имеете в виду, когда говорите другие? В Армению могут приехать люди, которые согласятся передать Арцах Азербайджану? Если речь идет о следующих поколениях, то я, наверное, перевернусь в гробу, услышав такое. Вся проблема в этом. Когда Азербайджан откажется от заблуждений, что компромисс означает уступки только с армянских сторон, и поймут, что компромисс означает уступки и с армянских и азербайджанской стороны, тогда, конечно, вопрос может быть решен. Иного пути нет. Отсутствие компромиссов с обеих сторон - это не путь к миру. Путь к миру - это достижение согласия. А чтобы придти к согласию, необходимо учитывать мнение обеих сторон", - сказал премьер Армении.

В то же время он подчеркнул, что важнейшей задачей армянской стороны должна стать ежедневная, ежечасная работа над повышением боеспособности вооруженных сил страны. По убеждению Саргсяна, это самое реальное средство сохранить стабильность. "Конечно, мы должны развивать и углублять сотрудничество с союзниками, так как и от них многое зависит. Но первостепенным фактором являются армянские солдаты и офицеры", - резюмировал глава армянского правительства.