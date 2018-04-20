Пятница, 20 Апреля 2018 10:19

АрмИнфо.Эмиграция присуща не только Армении, но и всем постсоветским странам, Восточной и даже Западной Европе. Миграционные процессы происходят постоянно. Об этом заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу "Шант", говоря о 300 тысячах гражданах, покинувших страну за последние 10 лет.

По его словам, эти данные несколько преувеличены оппозицией, но, тем не менее, это действительно проблема для страны.

"Эмиграция - действительно наша кровоточащая рана. Это очень опасно и болезненно для нас. Я не пытаюсь оправдаться, но следует учитывать, что эмиграция характерна не только Армении, но и всем постсоветским странам, Восточной и даже Западной Европе. Миграционные процессы происходят постоянно. Да, из-за определенных обстоятельств у нас есть дополнительные проблемы", - отметил он, добавив, что правительство пытается решить эти проблемы.

Премьер напомнил, что ранее объявил о цели довести население до 4 миллионов человек к 2040 году. "Я заявил, и я уверен, что это доступное число", - сказал он. Серж Саргсян отметил, что в ближайшие несколько недель начнутся общественные дискуссии по стратегии развития Армении до 2030 года. Он выразил уверенность в том, что цифры и показатели, которые есть, по крайней мере, убедят всех в том, что власть собирается прийти к этому основному показателю. "Правительство уже запланировало, и я думаю, что мы всего через несколько недель внесем некоторые изменения в Налоговый кодекс, чтобы снизить подоходный налог", - заявил он. При этом, премьер сообщил о планах повысить пенсии и минимальную зарплату. Изменения, по его словам, вероятно, войдут в силу с 1 января,.

Все эти возможности, как отметил Серж Саргсян, дают спокойствие, спокойную жизнь, экономическое развитие, продвижение. "Опять же, повторяю, никто не может за 5, 10 или 15 лет создать условия, которыми все будут довольны. И в течение этих 25-26 лет, если учесть все проблемы, которые стояли перед властями всех времен, Армения развивалась неплохо. Я не говорю, что все хорошо. Независимо от того, насколько хорошо, моя оценка всегда такова, что мы могли бы сделать больше", - заявил премьер- министр Серж Саргсян.

Отметим, что пенсии и заработная плата в Армении не повышались с 2015 года