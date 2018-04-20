Пятница, 20 Апреля 2018 10:18

АрмИнфо. Участники акции протеста с раннего утра 20 апреля заблокировали перекресток ул. Кочар-Гюльбенкян.

На данный момент сложилась напряженная ситуации между участниками акции протеста и правоохранителями. Лидер движения "Сделай шаг, скажи Сержу нет" Никол Пашинян призывает своих сторонников не поддаваться на провокации и придерживаться мирного курса акций. "Уважаемые водители, оставляйте свои машины и присоединяйтесь к нам. Сделайте ваш шаг", - обратился Пашинян к водителям. Он также обратился к водителям фур и призвал их блокировать улицы. Оппозиционер уже подчеркнул, что всё готово к тому, чтобы заблокировать еще ряд крупных улиц. По его словам, нужно продемонстрировать, что Серж Саргсян не контролирует ситуацию. Депутат также выразил благодарность диаспоральным организациям Армении и США за активную поддержку.

Он также осудил решение суда об аресте активиста Тиграна Мазманяна по обвинению в участии в беспорядках у здания Общественного радио. "Я уже говорил, что вся ответственность за ситуацию у радио лежит на мне. Считаю, неприемлемыми попытки запугать наших активистов. Призываю не подвергаться этому террору, так как наша волнообразное движение достигнет своей кульминации в виде победы", - сказал депутат.

Демонстранты скандируют: "Сделай шаг, откажи Сержу".

В свою очередь, представители полиции призывают участников акции не нарушать общественный порядок и разблокировать движение, не накалять ситуацию. После продолжительной блокировки перекрестка, активисты

продолжили движение по улицам города.

Рано утром полиция уже подвергла приводу 16 человек, среди которых - один из лидеров движения Давид Санасарян.