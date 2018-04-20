Пятница, 20 Апреля 2018 09:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 52, 54, 54/1-56А, 56 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 85, 89 на пр. Баграмяна, жилые дома 26, 30, 32 на ул. Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 64- 129 на ул. Дро иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 52/1, 52/2, 52/3, 52/4 на пр. Исакова, улицы Шаумяна 16, 17;

10:30-16:30 жилые дома 9-19 на ул. Агаян, жилые дома 15а на пр. Саят-Нова, 56, 62а на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 301-305 на ул. Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 31, 52 на пр. Гая, жилые дома 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58, 60 на ул. Молдовакан, детский садN250, жилой дом 29/1 на ул. Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания "Анеликбанк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 31/1 на ул. Гюликевхян, жилые дома 1, 3, 4 на переулке Гюликевхян, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2 на улице Бакунца, 2, 3, 4 на 1-ом переулке, жилые дома 16, 18, 20 на ул. А.Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; собственные дома 5-47, 46 46/81 на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома 37-337, 87-346 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова;

11:00-13:00 жилые дома 51, 53 и собственные дома 12-51/1 на ул. Думана, жилые дома 35, 37, 39, 58 и собственные дома 1-44 на ул. Кери, собственные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 7, 9, 30 и собственные дома 1-14, 16-38А на ул. Барбюса, жилые дома 1, 2, 4 на ул. Акобяна, собственные дома 3-47/3 на переулке Акобяна, собственные дома 1-19 на ул. Сепуга, жилые дома 36, 38, 38А, 39Б, 40, 41 на ул. Гюльбенкяна, жилые дома 6, 8, 10 и собственные дома 5-17 на ул. Арама Хачатряна, жилые дома 19, 19А на ул. Киевяна, жилые дома 1, 3, 5, 7 на ул. Касяна, жилые дома 2, 4 и собственные дома 7-15 на ул. Бакунца, собственные дома 1-15 на 4-ом переулке проспекта Баграмяна, жилые дома 1, 1/2-1/6, 1/11, 2, 4, 6, 8 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 45-65 на ул. А.Аветисяна, школа N148, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресу: Вагаршяна 12;

11:00-16:00 собственные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице в Нор-Ареше, квартиры 1-45 жилого дома 22 на ул. Эребуни, квартиры 1-45 жилого дома 26, жилой дом 24 на ул. Эребуни; в Армавирском марзе:

11:00-14:00 город Мецамор; в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Хачпар и Гукасаван;

10:00-14:00 жилые дома 45, 47 на ул. Ханджяна и жилой дом 1 на ул. Сериба Ахбюра в городе Арарат;

10:00-16:00 частично село Даракерт;

11:00-15:00 частично село Димитров; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-14:00 села Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Гладзор, Вернашен; частично улицы Комиссарнери 26, Аракелян, Авагян, Багдасарян, Гладзорян, Таманцинери, Камо, Маштоца, Мшецу, Мурацан, Чаренца, Вайка, Сюник, Амбардзумян, Айгедзори, Прошяна, Исраеля Ори, Мясникяна, частично квартал "Нораван" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично села Гетап и Гэр-Гэр;

11:00-15:00 частично улицы Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Атарбекяна, Арсеняна, Туманяна, Исакова, Исаакянна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Микояна, Спандаряна, Орбели в городе Ехегнадзор; в Котайкском марзе:

12:00-15:00 квартал <Кочор", улицы Араваин, Еритасардакан и Шаумяна, школа N4, детский сад N7, ООО "В.Мкртчян", газозаправочная станция "Автогаз", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", воинская часть, завод 'Двин", собственные нужды Разданской ГЭС, телецентр, "Молочный комплекс, офис "ЧШШ" ("ДС"), компания <А.Аракелян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; в Гегаркуникском марзе:

10:30-14:30 село Еранос, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично город Варденис, мэрия Вардениса, газозаправочная станция "Маквич", станции операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 компании "Атом Давтян", "Сусан Манукян", "Норик Мкртчян", "Гарик Антонян", "Смбат ев вординер", "Арсен Ованнисян",

"Евгений Акобян", "Арткатекс", супермаркет "Зим", аптека "Гидеон Рихтер" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

10:30-16:30 школа села Верин Геташен, кварталы "Мадинаи чанапар", "Амалир", "Мшакуйти тун"; в Ширакском марзе:

10:00-14:00 улица 5 общины Бавра в районе Ашоцк;

10:00-16:00 пограничная застава "Джрапи" в районе Ани;

11:00-17:00 улицы Шаумяна, Туфагорцнери, Саят-Новы, больница, родильный дом с прилегающими территориями в городе Артик; в Лорийском

марзе:

11:00-17:00 кварталы 2, 3 на улице Арцах в городе Ташир;

12:00-16:00 село Катнарат; в Сюникском марзе:

10:30-15:30 село Брнакот;

10:30-16:30 село Агиту;

11:00-16:00 жилой дом 15 на ул. Нор ванк в городе Горис; частично село Караундж;

15:30-16:30 жилой дом 5 на ул. Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Азоян

в городе Сисиан;

12:00-16:00 частично село Корнидзор. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.