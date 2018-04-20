Пятница, 20 Апреля 2018 09:57

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила отношение Москвы к акциям протеста в Армении.

"Перед брифингом к нам поступил вопрос с просьбой прокомментировать текущую ситуацию в Армении с учетом проходящих там акций протеста. Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле", - заявила Захарова в ходе брифинга 19 апреля.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль наблюдает за ситуацией в Армении и надеется на развитие ситуации в рамках закона.