Пятница, 20 Апреля 2018 09:57

АрмИнфо. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выступила с заявлением в связи с акциями протеста в Армении.

Согласно сообщению ОБСЕ, Гисладоттир в связи с продолжающими акциями протеста, призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний.

"Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение в мирных протестах. Правоохранительные органы должны не только воздерживаться от воспрепятствования реализации права на свободу мирных собраний, но и обязаны содействовать реализации этого права, которая включает в себя обеспечение безопасности и защиты участников собраний от любых вмешательств, в том числе организованных провокаторами или оппонентами", - говорится в заявлении директора БДИПЧ/ОБСЕ.

Выделив тот факт, что власти призвали к диалогу оппозицию, Гисладоттир выразила обеспокоенность сообщениями о случаях несоразмерного применения силы со стороны армянской полицией в отношении мирных демонстрантов, в том числе, несовершеннолетних, а также о неизбирательных задержаниях лиц в Ереване и других городах страны. " Власти должны следить за тем, чтобы меры по обеспечению общественного порядка соответствовали букве закона, были необходимыми и соразмерными и не были направлены на то, чтобы заставить замолчать оппонентов", - подчеркнула Гисладоттир.