Четверг, 19 Апреля 2018 23:01

АрмИнфо.Власти Армении обязаны проявить сдержанность и благоразумие. Об этом по итогам заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии заявил ее пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Мы уважаем конституционное право наших граждан на проведение мирных акций»,- заявил он, при этом подчеркнув, что организаторы акций должны обеспечить их дальнейшее мирное продолжение. При этом Шармазанов высоко оценил сдержанность правоохранителей.

Говоря о развязке ситуации, он заявил, что вопрос должен быть решен путем диалога. Тем не менее он исключил возможность отставки Сержа Саргсяна под давлением народа, добавив, что сложившаяся ситуация тормозит развитие страны.

Отвечая на вопрос о том, почему Саргсян отказался от подаренной ему кабмином правительственной дачи, Шармазанов заявил: «Власть умеет слышать народ».