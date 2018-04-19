Четверг, 19 Апреля 2018 21:59

АрмИнфо. Сегодня народ одержал свою первую победу - Серж Саргсян отказался от подаренной ему правительством дачи, поскольку он узрел дух бархатной революции, это означает, что победа народа близка. Об этом сегодня на митинге на площади Республики заявил лидер оппозиционного движения, депутат Никол Пашинян.

По его словам, сегодня народная революция превратилась в народный праздник, поскольку победа близка. "Сегодня был самый мощный день в нашей борьбе, наша борьба необратима",- заявил он. Пашинян вновь призвал видных деятелей Диаспоры вернуться на родину и поддержать народ. Речь, в частности, об известном музыканте Серже Танкяне, который с первых дней борьбы поддержал народное движение. "Танкян сам в ближайшие дни объявит о своих планах",- сообщил Пашинян, добавив, что за процессами в Армении следят все мировые СМИ.

Однако, подчеркнул он, в происходящих в Армении процессах не стоит искать внешний след. "Мы никогда не руководствовались и не будем руководствоваться интересами США, России и Запада. Мы исходим только из интересов Армении и Арцаха, а эти интересы требуют незамедлительного ухода Сержа Саргсяна от власти",- заявил оппозиционер. Народ стал скандировать "Уходи, уходи!"

Он также подчеркнул, что многие госслужащие, полицейские хотят примкнуть к народному движению, но они боятся делать это из-за боязни потерять работу. "Но как только вы примкнете к нашему движению, работу потеряет Серж Саргсян", - заверил оппозиционер. При этом он заверил, что вопрос отставки Сержа Саргсяна уже решен. Он обратился к полицейским: "Во имя вашего будущего, вы обязаны перед нами открыть двери резиденции премьера".

Далее Пашинян заявил о завтрашних действиях народного движения: "Завтра с 8:15 вновь блокируем движение по всему Еревану, также, как в первый день и не только улицы, но и станции метрополитена". Среди участников митинга были те, которые предложили провести акцию в аэропорту "Звартноц". Пашинян пообещал с утра присоединиться к акции в той части города, где она будет носить самый активный характер. Он также призвал водителей всех грузовых машин республики присоединиться к акциям, а всех работающих объявить забастовку.

Участники акции также парировали Сержу Саргсяну, объявившему о том, что митинги препятствуют развитию туризма. "В эти дни в нашу страну прибыло столько зарубежных журналистов, сколько раньше никогда не приезжали",- заметили они. Далее оппозиционеры вновь двинулись шествием по улицам Еревана.