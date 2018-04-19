Четверг, 19 Апреля 2018 21:52

АрмИнфо.Партия <Еркир цирани> выступила с заявлением, в котором выразила свою готовность по мере своих сил оказать содействие в 'обслуживании' процесса народного неповиновения.

Партия также обратилась к президенту США Доналду Трампу с призывом применить санкции в отношении криминально- олигархического режима Армении, в частности, Сержа Саргсяна.

Кроме того, партия обратилась к главе России Владимиру Путину, подчеркнув, что он поспешил поздравить Сержа Саргсяна с премьерством, поскольку армянский народ не признает его. "Надеемся, что Вы будете сотрудничать с армянским народом, который в настоящее время протестует против Сержа Саргсяна и его преступного режима ",- говорится в заявлении.