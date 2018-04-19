Четверг, 19 Апреля 2018 21:25

АрмИнфо. В происходящих событиях нет никакого политического контекста, мы не намерены защищать чьи-либо интересы, кроме интересов Армении и Карабаха. Об этом заявил на проходящем в центре Еревана митинге руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян.

По его словам, некоторые усматривают в протестном движении руку Запада, некоторые руку России. «Мы никогда не будем и не собираемся выполнять волю и защищать интересы Европы, США или России. Единственное, что мы хотим – это обслуживание интересов Армении и Карабаха. И исходя из этих интересов следует, чтобы Серж Саргсян срочно удалился от власти», - заявил Пашинян.

Пашинян заявил, что «когда меня спрашивали, каким должно быть первое решение нового правительства, то ч сказал - отказ от присвоения госдачи, госимущества. Сегодня Серж Саргсян самостоятельно отказался от этой дачи. А это значит, что Саргсян уже сам чувствует дыхание революции».

Пашинян назвал сегодняшние уличные шествия самым мощным днем движения, так как все понимают, что победа в бархатной революции не за горами. Сегодня произошло то, что народная революция превращена фактически в народные гуляния, потому что народ видит близость своей победы. Революционным образом изменилось и отношение Полиции к движению. Полицейские понимают, что у Сержа Саргсяна в Армении на самом деле нет реальных сторонников.

Он призвал участников акции завстра с ранего утра вновь начать блокировать улицы Еревана во всех его районах. Акции протеста и неповиновения будут продолжены.