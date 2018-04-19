Четверг, 19 Апреля 2018 21:00

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что происходящее на улицах Еревана есть результат политических амбиций ряда политиков. "У меня создается впечатление, что не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития Армении, поскольку им уже вряд ли в будущем представится возможность когда-либо прийти к власти>, - заявил Давид Арутюнян 19 апреля после правительства на брифинге для журналистов.

По словам Арутюняна, ситуация, сложившаяся на улицах Еревана не может кого-либо не беспокоить. В данных условиях, как считает министр, вполне нормально, что полицейские силой оттесняют демонстрантов с улиц, пытаясь обеспечить общественный порядок. Прорывать полицейский кордон, ограничивать дорожное движение и нарушать общественный порядок - вот это нарушение общественного порядка. Действия же сил полиции, как отметил он, укладываются в логику обеспечения общественной безопасности, чему и призваны силы правопорядка. "Только в демократической стране протестующие могут свободно выходить на улицу и выражать свой общественный протест.",- указал министр.

Между тем, глава Минюста не согласен с тем, что участники акции протеста ведут мирную, ненасильственную борьбу. Парализовав работу госведомств, когда сотрудники не могут прийти на работу, а граждане­получать госуслуги, как отметил Арутюнян, протестующие ограничивают свободу других людей. Это, в свою очередь, как пояснил Давид Арутюнян, означает, что протестующие применяют насилие в отношении сотрудников госструктур, поскольку "насилие не всегда означает только лишь применение физической силы".

Что касается новой практики проведение заседаний правительства за закрытыми дверями, чегоне было до вступления в силу положений новой Конституции, Давид Арутюнян назвал это вполне нормальным и общепринятым явлением, и отнюдь не отступлением от демократии, как считают многие представители гражданского общества. По словам министра, ранее по итогам бесед с коллегами из развитых и развивающихся стран, он понял, что нигде нет подобной практики проведения заседаний Кабмина в открытом режиме, какая была в Армении. "Заседание должно быть закрытым, чтобы члены Кабмина имели возможность дискутировать в свободной, непринужденной обстановке", - заявил он.

Отметим, что сегодня прошло первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра Сержа Саргсяна. Заседание можно назвать историческим также из-за того, что впервые заседание прошло во второй половине дня - точнее в 17.00, вместо ранних 11.00. Таким образом, когда члены Кабмина соберутся на заседание правительства, спокойно подискутируют и отправятся домой, у представителей СМИ только начнется "бурный рабочий день".