Четверг, 19 Апреля 2018 20:59

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян считает, что акции протеста в Армении обязательным образом негативно повлияют на показатели сферы туризма. Об этом Сурен Караян заявил 19 апреля на брифинге для журналистов.

По словам Караяна, в результате многих усилий правительства по итогам 2017-го года Армения вышла в плюс - экономика страны выросла на 7,5%, а сфера туризма на около 18%. Экономические показатели Армении по итогам первых двух месяцев 2018 года также оказались обнадеживающими, и, по прогнозам Минэкономразвития, первый квартал республика завершит с высоким показателем. "Мы добились того, что многие международные авторитетные организации назвали Армению безопасной страной для туриста. Но то, что происходит на улице в последние дни, обязательным образом негативно скажется на экономике и на показателях туристической отрасли", - заявил министр.

В частности, как заметил Сурен Караян, многие страны уже выступили с предупреждением для своих граждан, призывая их воздержаться от поездок в Армению, поскольку может содержать угрозу их жизни и здоровью. Уже около десятка туроператоров и несколько гостиниц сообщили об отказах туристов посетить Армению.

Что касается деятельности нвого правительства, то, как заверил Сурен Караян, новый Кабинет министров продолжит все намеченные программы, не теряя темпов. "Наша цель - развивать экономику страны более высокими темпами, чем мировая экономика", - заявил глава Минэкономразвития и инвестиций.