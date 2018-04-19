Четверг, 19 Апреля 2018 20:58

АрмИнфо. И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян ничего беспокоящего не видит в том, что до сих пор новоизбранный премьер-министр Армении Серж Саргсян не получил поздравлений от лидеров европейских стран и руководства США, и даже от некоторых партнеров по ЕАЭС - президента Беларуси. <Сам бы не уделил внимание этому вопросу", - отвечая на беспокойство журналистов заявил Давид Арутюнян 19 апреля на брифинге.

Ранее АрмИнфо, со ссылкой на источники во властных кругах, сообщало, что власти Армении озабочены отсутствием поздравлений от лидеров Западных стран и США в связи с назначением Сержа Саргсяна на пост премьера РА. Как сообщил источник АрмИнфо во властных кругах, руководящая элита связывает сей факт с проходящими в Армении митингами оппозиции, считая это демонстративным проявлением поддержки Запада активистам. "Было бы примитивно рассматривать происходящие в стране события исключительно во внутриполитическом ракурсе. Здесь большую роль играют и геополитические факторы - не случайно обострение ситуации в Армении под боком России на фоне эскалации сирийского кризиса. Но если оппозиционное движение наберет больший размах, Россия обязательно вмешается, ей не выгоден новый очаг дестабилизации, особенно в союзнической стране",- заметил источник.